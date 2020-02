Ecoballe, Tortorella incontra Confcommercio: «Importante mettere in sicurezza la stagione balneare»

FOLLONICA -Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella, che da giorni è in contatto diretto con l’amministrazione comunale di Piombino, la Capitaneria di Porto di Piombino ed il commissario straordinario per la questione “Ecoballe” nel golfo, oltre a confermare l’interesse del Comune di Follonica a partecipare a briefing istituzionali e incontri sul tema specifico, per quanto di competenza, ieri ha avuto un incontro con l’Associazione Ascom Confcommercio.

“Confermo la massima attenzione – dice Tortorella- specialmente in attinenza alla sicurezza ambientale, senza però allarmismi: l’obiettivo è la tutela di tutti, cittadini e turisti, non pregiudicando la prossima stagione balneare follonichese e dell’intero golfo, stagione ormai alle porte. Ogni novità sarà comunque comunicata nuovamente”.

“La situazione si sta evolvendo in modo positivo – dicono i referenti di Ascom Confcommercio – e per questo ringraziamo il commissario Tortorella per essersi immediatamente attivato, con la Capitaneria di Porto, verso una possibile soluzione, che tra l’altro non metterà in pericolo la stagione balneare”.