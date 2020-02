Derby contro il Follonica per un Grosseto Volley a caccia di punti playoff

GROSSETO – Sedicesima di campionato per il Grosseto Volley School, che se la vedrà contro la Pallavolo Follonica al Palagolfo di via Sanzio. E’ stata una settimana di lavoro intenso per le ragazze del Grosseto Volley School decise a riscattare la sconfitta per 3-2 nel derby maremmano di andata, per continuare la cavalcata verso i play off. La classifica del campionato regionale di serie C femminile dice Grosseto al terzo posto con 33 punti e Follonica ad inseguire al settimo con 25.



Queste le parole del tecnico Ferraro alla vigilia: “Non possiamo rallentare la nostra corsa in campionato e sappiamo che ci aspetta una gara difficile che abbiamo preparato nonostante qualche assenza durante la settimana. Particolare attenzione al loro potenziale in attacco che dovremo affrontare con massima attenzione alla nostra fase muro/difesa. Proprio il muro sarà impegnato a trovare le giuste misure per contenere le follonichesi. Sappiamo che solo tenendo alto il livello di gioco potremmo gestire la gara e contenere le esuberanze agonistiche che le caratterizzano. Per questo tutte le grossetane dovranno essere al top della condizione tecnica e nervosa”.

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni al Palagolfo con tanti tifosi grossetani al seguito che come sempre non faranno mancare il loro incitamento per tutta la durata della gara.