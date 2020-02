Concorsi pubblici: la Cisl organizza corsi di preparazione alle prove

GROSSETO – Ci sono ancora alcuni posti disponibili al corso di preparazione ai concorsi pubblici organizzati dalla Cisl Funzione pubblica di Grosseto, per i profili amministrativo-contabile. Di recente, infatti, il Comune di Grosseto, la Provincia e la Regione Toscana hanno pubblicato bandi per le categorie B, C e D e, per questo, la Funzione pubblica ha deciso di attivare dei corsi che possano aiutare gli aspiranti a sostenere le prove di esame.

Le lezioni, che si terranno nella sede Cisl di via Senegal a Grosseto, saranno tenute da personale qualificato, che da anni opera negli enti locali con ruolo apicali.

Per informazioni è possibile inviare un messaggio sms o Whatsapp al numero 3667168627: le persone interessate saranno ricontattate dalla Cisl Funzione pubblica.