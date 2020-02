Commissario per la Tirrenica, Carlicchi: «Soddisfatti di questa scelta»

GROSSETO – «Leggo ora che il ministro De Micheli ha annunciato che il governo nominerà un Commissario ad acta per la realizzazione del Corridoio Tirrenico» afferma Rinaldo Carlicchi, consigliere comunale di Italia Viva.

«Italia Viva e personalmente come consigliere comunale di Grosseto, sono soddisfatto di questa scelta che recupera il mancato sostegno del PD in parlamento di un ordine del giorno dell’onorevole Elisabetta Ripani che andava in questa direzione».

«Nel piano shock proposto oggi da Italia Viva le Leggi specifiche per le opere e i commissariamenti ad acta per sveltire le procedure costituiscono il metodo virtuoso ed efficace per far ripartire l’Italia. L’adozione di tale procedura da parte del Ministero per il nostro Corridoio Tirrenico è, pertanto, un’importante conquista per tutti: cittadini e imprese» prosegue Carlicchi.

«Il Corridoio Tirrenico è la prima delle nostre emergenze. Italia Viva continuerà a vigilare perché l’iniziativa del Governo non si fermi, i tempi siano brevissimi e presto inizino i lavori».