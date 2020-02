Circolo Pattinatori in casa del Forte dei Marmi per riscrivere la storia

GROSSETO – Appuntamento con la storia per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox, atteso domani sabato alle 17,30, sulla pista di Forte dei Marmi. Battendo la formazione versiliese, penultima in classifica, la “Big red machine” guidata da Massimo Mariotti vincerà matematicamente il campionato di serie A2, con quattro turni di anticipo, e si presenterà ai playoff per l’A1 con il vantaggio di poter disputare l’eventuale bella dei vari step finali di fronte al pubblico amico di via Mercurio. Il quintetto biancorosso, che ha messo insieme 43 dei 45 punti a disposizione, nel turno precedente ha firmato anche il record di segnature stagionali, 19, in una sola partita. Gemignani e compagni sono stati spietati, rifilando al Sarzana otto reti nel primo tempo e undici nel secondo.



La sfida con l’SGS Forte dei Marmi è tra l’altro l’ultimo test prima della Final Four di Coppa Italia, in programma sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo sulla pista di Lodi. Il Grosseto esordirà affrontando il Cremona alle 13. La squadra si è allenata dunque pensando al Forte, ma anche al Cremona. “La squadra – dice Massimo Mariotti – ha la condizione ideale per il primo obiettivo stagionale, ma ha l’abitudine di pensare ad una gara alla volta. Vogliamo battere il Forte dei Marmi e chiudere il discorso primo posto, per concentrarci poi sulla Coppa”.

Invariata la lista dei convocati con “Saracinesca” Saitta che riprenderà il suo posto da titolare, lasciato per cinquanta minuti al promettente Tommaso Bruni. L’intenzione di coach Mariotti è di ruotare tutti i giocatori a disposizione, per averli motivati e caricati a dovere per la trasferta in Lombardia.

Questi i convocati: Michael Saitta, Tommaso Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).



Il programma della 18esima giornata: SGS Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto, Estrelas Molfetta-Zetamec Roller Bassano, Pordenone-Credit Agricole Sarzana, Cremona Hockey-Trissino, Thiene-Symbol Amatori Modena.

La classifica: Edilfox Grosseto 43 punti; Amatori Modena 33; Roller Bassano 28; Cremona 27; Trissino e Molfetta 24; Thiene 22; Montecchio Precalcino 21; Pordenone 8; Forte dei Marmi 6; Sarzana 5.

Marcatori: Montivero (Modena) 43; Saavedra (Grosseto) 37; Pasquale (Trissino) 33; Buralli (Grosseto) e Pochettino (Cremona) 28.