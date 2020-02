“Cipressino d’oro”: già boom di iscritti al concorso di poesia, ma c’è ancora tempo per candidarsi

FOLLONICA – Sono ancora aperte le iscrizioni al concorso internazionale di poesia “Cipressino d’oro”, il premio letterario promosso dal Kiwanis Club di Follonica: c’è tempo fino a martedì 31 marzo per inviare il proprio elaborato. La rassegna è rivolta a tutti gli amanti dei versi che dovranno scrivere un elaborato sul tema: “Il pensiero omologato e la dipendenza emotiva nell’era della tecnologia”.

La partecipazione è gratuita. Il concorso è organizzato dal club follonichese con la collaborazione del pittore e scultore Gian Paolo Bonesini, autore della scultura con cui verrà premiato il primo classificato. Presto la giuria di qualità, composta da Daniela Cecchini (giornalista, promotrice culturale e madrina d’onore dell’evento), Patrice Avella (scrittore) e Gordiano Lupi (scrittore e editore), si metterà al lavoro per leggere le tante poesie in gara, e scegliere la migliore non sarà certo semplice. Il “Cipressino d’oro” nasce dall’idea del responsabile del progetto, Loriano Lotti, con lo scopo di diffondere i valori umanitari dell’associazione e incoraggiare le relazioni umane fra i giovani e gli adolescenti spingendoli ad avvicinarsi alla poesia e alla scrittura.

«Siamo molto soddisfatti della ricca partecipazione finora riscontrata – afferma Lotti -. Al giorno d’oggi la scrittura e la poesia sono state quasi sostituite da un altro tipo di comunicazione fatto principalmente da immagini. Uno dei nostri obiettivi è quello di sottolineare l’importanza della pratica della scrittura all’interno di una società che sembra ormai sottomessa alla tecnologia. Ringraziamo tutti coloro che si sono messi in gioco durante questa esperienza e invitiamo chi volesse ancora partecipare a farlo».

La cerimonia di premiazione si terrà a Follonica sabato 9 maggio. Sono previsti anche premi minori per i primi dieci classificati e riconoscimenti speciali. In più, come negli anni precedenti, verrà pubblicata un’antologia delle poesie presentate in concorso a cura della casa editrice “Il Foglio Letterario” di Piombino.

La poesia e la scheda di iscrizione potranno essere inviate all’indirizzo mail follonica@kiwanis.it (una copia del testo dovrà essere in formato Word, l’altra copia dello stesso testo dovrà essere in formato Pdf con firma autografata e l’indicazione di nome, cognome, indirizzo e mail), o a questo indirizzo postale: Premio Cipressino d’oro – Kiwanis Club Follonica, via Lamarmora 62 (c/o Loriano Lotti), 58022 Follonica (Gr).

Per informazioni e per consultare il bando con la scheda di iscrizione inviare una mail a follonica@kiwanis.it, oppure contattare il responsabile Loriano Lotti al 347 6754324.