Atlante Grosseto di nuovo alla Bombonera, arriva la terz’ultima Poggibonsese

GROSSETO – Seconda gara casalinga di fila per l’Atlante Grosseto, che disputerà la diciassettesima di campionato contro l’inseguitrice Poggibonsese. Terz’ultima del girone D, la squadra senese è leggermente più prolifica dei maremmani e nettamente più fragile in difesa, ma alle spalle ha due pareggi e soprattutto la clamorosa vittoria di misura contro il Gubbio, adesso secondo.

“I ragazzi sono salvi ma non appagati – ha detto dei suoi il tecnico Alessandro Izzo – sono desiderosi di vincere sabato e di centrare quindi la quinta vittoria in sei gare. Non è stata una settimana al meglio, ma nell’ultima sessione di allenamento ho ritrovato nei ragazzi la giusta voglia. Sarà una partita complicata, da una parte un Atlante Grosseto umile e consapevole delle proprie forze, dall’altra una Poggibonsese che ha fatto notare in più modi di aver battuto all’ultimo istante il Gubbio e che si presenterà con due pezzi da novanta del calibro di Derzaj e Cassioli, entrambi ex Grosseto. Non dobbiamo pensare ai loro 14 punti, ma al fatto che sono una squadra esperta, che gioca insieme da anni”.

Ancora incerti i convocati biancorossi. “Dodici ragazzi a disposizione li avrò comunque – ha continuato Izzo – ho parlato con il mister dell’Under 19 che si è reso ancora una volta totalmente disponibile. Nella scorsa partita ha difeso la porta anche Leonardo Pasquini, forse sabato potrei ricorrere a Federico Tamberi se dovessero esserci delle defezioni. Vogliamo fare una grande gara e far parlare il campo, le chiacchiere settimanali non ci competono e nemmeno siamo bravi a farle”.

Arbitreranno Adriani di Viterbo e Casu di Sassari; cronometrista Ottaviani di Trieste. Il fischio d’inizio è domani alle 15 alla Bombonera di Grosseto.

Stasera venerdì, per la serie C regionale, in campo anche la formazione femminile dell’Atlante in casa di un Cus Pisa a caccia di punti playoff; arbitrerà Giobbi di Pontedera.