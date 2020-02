Anpi-aperitivo e giornata di tesseramento: appuntamento alla Fondazione Bianciardi

GROSSETO – “In risposta all’appello lanciato dell’Anpi nazionale, la sezione di Grosseto “Elvio Palazzoli” domenica 23 febbraio, nella sede della Fondazione Luciano Bianciardi, dalle 16.30 alle 19.30 in via Adda 32, partecipa alla giornata nazionale del tesseramento” scrive, in una nota, l’Anpi grossetana.

“In un momento difficile dal punto di vista economico, sociale e di ripresa del pericolo autoritario e neofascista, l’Anpi organizza un

Anpi-aperitivo e consegna tessere 2020 – conclude -. Sarà un momento conviviale, ma al contempo un iniziativa di socialità per parlare e discutere insieme dei fatti del nostro paese e del mondo”.