White Gym, dopo le medaglie il plauso dell’amministrazione comunale alle giovani atlete

SANTA FIORA – Pioggia di medaglie e applausi a Santa Fiora per le ginnaste dell’associazione White Gym Amiata, che hanno portato a casa uno straordinario risultato alla prima prova del campionato regionale Csen. Le cinquantacinque atlete allenate da Bianca Macarri hanno affrontato la competizione con spirito agonistico ma soprattutto con il cuore, mettendosi in mostra con performance molto valide in tutte le categorie.

Alla società e alle atlete i complimenti del Comune di Santa Fiora: “A nome di tutta l”amministrazione comunale di Santa Fiora esprimo le più vive congratulazioni alla società White Gym Amiata per i traguardi raggiunti in questa importante competizione regionale – afferma Monica Fanciulli, consigliere comunale con delega allo sport – le nostre ragazze si sono fatte onore con risultati da incorniciare, merito di un team unito, che si pone obiettivi ambiziosi e che sta svolgendo un ottimo lavoro con le nostre giovani, garantendo loro la possibilità di svolgere un’attività sportiva ad alti livelli. Condividiamo, quindi, questo momento di pura gioia con le ragazze, le loro famiglie, l’allenatrice e la società, convinti che lo sport sia per la nostra comunità uno degli spazi sociali e aggregativi tra i più importanti”.

Ma ecco tutte le medaglie vinte dalle giovani atlete della società santafiorese: per la categoria Esordienti Cup individuale vince l’oro oro la piccola Ambra Ceccarini, mentre porta a casa il bronzo, nella categoria esordienti, la squadra formata dalle piccole ginnaste alla loro prima esperienza, ovvero Gaia Sthepani, Mia Tattarini, Allegra Bertoldi, Mariele Zini, Gloria Bottai.

Nella categoria allieve A, vince l’oro la squadra composta da Ambra Carraresi, Camilla Catocci, Isabel Pecciarini, Emma Bellucci, Evi Ozel.

Nella categoria allievi B bronzo con la squadra composta da Julia Machetti, Bianca Nannetti, Amelie Nannetti, Viktoria Casini, Vanessa Elezi.

Per la categoria junior vince l’argento la squadra con Bianca Rodriguez, Matilde Fera, Agnese Fabbrini, Vanessa Bargagli, Helin Ozel.

Nella categoria specialità allieve B la società White Gym Amiata si impone su tutti con l’oro assoluto di Giada Carraresi, l’argento di Matilde Montani, l’oro nel corpo libero di Arianna Patrizi, l’oro al trampolino per Selene Annoni, l’oro alla trave con Margot Fera.

Bravissima è stata anche Eva Pecciarini che per un soffio non ce l’ha fatta, ma si impone con la squadra nella gara acrobat categoria allieve 2 salendo sul gradino più alto, con Arianna Patrizi, Selene Annoni, Matilde Montani, Giada Carraresi.

Sempre nella gara acrobat 1 livello categoria allieve, porta a casa l’oro la squadra composta da Camilla Catocci, Ambra Carraresi, Emma Bellucci, Isabel Pecciarini. Per la categoria acrobat junior livello 2 la società White Gym vince un altro oro con la squadra formata da Michela Vichi, Matilde Inés Sabate e Gemma Landini. Sempre nella specialità categoria junior un altro oro nell’assoluta per Matilde Inés Sabate, oro alla trave e al volteggio per Michela Vichi.

Nel trofeo Power Gym la società si è imposta in fascia argento e oro nella categoria esordienti con le piccole Cloe Ercolani, Carlotta Valsecchi, Greta Saroni, Sofia Bracciali, Matilde Garosi. Nella categoria allieve ottiene l’oro la squadra composta da Nicol Pantaloni, Giulia Pierini, Jasmin Naldi, Vittoria Colombini, Giulia Fusi. Infine nella categoria Junior ottiene l’oro la squadra formata da Chiara Rosati, Matilde Biondi, Arianna Mariotti, Sofia Saroni, Maddalena Corsini, Alisia Cirlan, Iolanda Fatarella.