Quali sono le app più utilizzate in Maremma? Ecco come avete risposto al nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

Ieri abbiamo pubblicato un articolo riguardante tutte le app a disposizione dei maremmani, per questo vi abbiamo chiesto quali applicazioni siete soliti utilizzare.

Secondo il nostro #InstaPoll i maremmani non sono grandi fruitori di app. Tra le più utilizzate, quelle per ordinare cibo a domicilio. Il 36,8% dei votanti, infatti, ha risposto che utilizza o ha utilizzato Glovo, JustEat o Alfonsino.

Al secondo posto delle app più usate in Maremma – seppur ottenendo uno scarso risultato – troviamo BlaBlaCar (12,2%), piattaforma web di car pooling, seguita da My Cicero (10,1%), l’applicazione che serve per pagare il parcheggio direttamente con lo smartphone.

All’ultimo posto Tinder, la app di incontri più diffusa in Italia (8,7%).

Tra le applicazioni tutte maremmane più scaricate sugli smartphone dei maremmani troviamo Grosseto clean. Questa, voluta dal Comune di Grosseto, offre una serie di informazioni sui tipi di rifiuti e come vanno smaltiti. Inoltre dà la possibilità di segnalare disservizi nella raccolta dei rifiuti e soprattutto informa gli utenti sul servizio di spazzamento delle strade. L’applicazione permette anche di configurare l’indirizzo dove si è soliti parcheggiare così da ricevere notifiche sul passaggio delle macchine spazzatrici ed evitare multe.