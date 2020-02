Puma Bisenzio e poi terzo tempo per gli Under 14 del Grosseto Rugby

GROSSETO – Sfida casalinga al campo Viviana e Francesca in via Lazzeretti per gli Under 14 del Grosseto Rugby che domenica alle 12,30 sfideranno i Puma Bisenzio. Ingresso gratuito e a seguire il terzo tempo.

A caccia della prima vittoria stagionale i biancorossi, che finalmente al completo sfideranno i Puma Bisenzio, formazione che sembra alla portata. La squadra grossetana è composta, per la prima volta nella storia della società, interamente da giocatori provenienti dal vivaio o dall’attività di reclutamento nella scuola. Gran parte dei giocatori maremmani si sono affacciati da poco in questo difficile sport ed è quindi naturale pagare dazio per l’inesperienza. Nelle ultime uscite, tuttavia, si sono visti segnali incoraggianti e la prima vittoria non appare poi così lontana. La rosa, agli ordini di coach Bertelli è composta da Berrat Aslankiray, Giustino Ignoti, Achille Butelli, Andrea Castiglione, Lorenzo Del Santi, Andrea Addessi, Enea Chiella, Lorenzo Conti, Claudio Magrone, Cristian Rezza, Gabriele Mazzini, Piero Pampersi, Guido Casini, Ettore Rustici e Ledion Subashi.

Al termine della manifestazione è in programma il classico terzo tempo che coinvolgerà tutti i ragazzi che hanno partecipato alla competizione e gli accompagnatori e che è reso possibile dai volontari del Grosseto Rugby.

Il campo del Grosseto Rugby club si trova in fondo a via Davide Lazzeretti a Grosseto. L’ingresso all’evento è gratuito. Il Grosseto Rugby è una realtà che sta crescendo molto negli ultimi anni, coinvolgendo bambini e ragazzi di diverse età. Chi è interessato a far provare questo sport ai propri figli può prendere contattare l’associazione. Gli allenamenti si tengono il mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 per le categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, mentre ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 19:30 si allenano le categorie Under 14, Under 16 e Under 18.