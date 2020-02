Polisportiva Barbanella Uno, Terminali e compagne brillano nella prima prova regionale

MONTEVARCHI – Cinque podi e tanta gloria per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno alla prima prova regionale del campionato individuale silver di federazione categoria eccellenza e 1° divisione.

Eleonora Rossi, 15 anni, campionessa Italiana uscente nella categoria eccellenza 3 attrezzi, quest’anno ha debuttato nel livello completo ovvero nell’eccellenza 4 attrezzi: trave, corpo libero, volteggio e parallele.

Nonostante un errore al corpo libero, da sempre il suo attrezzo di punta, ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto nel livello più alto del programma silver, confrontandosi e alla fine superando avversarie molto agguerrite e preparate.

Nella categoria Eccellenza 3 attrezzi senior 1, Margherita Vanelli ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita da Alessia Marcelli, terza classificata e da Martina Pecci che ha chiuso al quarto posto. Molto buona la prova di queste atlete che hanno introdotto anche nuovi elementi tecnici e acrobatici per la prima volta nelle loro routine.



Il gradino più alto del podio anche per Azzurra Terminali, nella categoria eccellenza tre attrezzi senior 2: la ginnasta più esperta della polisportiva per età (18 anni) e per esperienza agonistica non ha deluso le aspettative anche in questa occasione, dando un grande esempio di forza anche alle sue compagne di squadra: portare avanti per tanti anni questo sport non è semplice, tra impegni scolastici che aumentano, gli acciacchi fisici, il tempo per gli allenamenti che diminuisce, ma anche rinnovare la voglia di confrontarsi in pedana con le altre ginnaste non è facile.

Nella categoria LD 3 attrezzi, Anna Marcelli ha conquistato il secondo piazzamento assoluto.

Ottime anche le prove di Naike Venturi, settima nel livello LD 4 attrezzi seguita da Elena Carlettini.

Soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico per questi ottimi risultati che coinvolgono tutte le atlete della polisportiva, a dimostrazione del buon lavoro svolto in palestra e che incoraggiano in vista dei tanti impegni agonistici ancora da affrontare nei prossimi giorni.