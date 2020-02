“L’ambiente e l’uomo”, al via gli incontri di formazione: ecco il calendario degli appuntamenti

FOLLONICA – Al via la sesta edizione degli incontri di formazione a Follonica organizzati dall’Associazione Quartiere Zona Nuova in collaborazione con il Forum del volontariato e con il Paas ( Punto di accesso assistito ai servizi ed ad internet) del Comune di Follonica che ha dato anche il proprio patrocinio a cui si aggiunge quello del Cesvot.

«L’idea di organizzare questi corsi – fanno saper dal Forum del volontariato – nasce dalla scelta degli stessi volontari di confrontarsi su argomenti di forte impatto sociale. Il tema scelto per questa edizione 2020 è ampiamente dibattuto, speso non con la necessaria serietà, tanto che l’inquietante futuro prossimo, per quanto riguarda la devastazione ambientale , viene ormai percepito come una angosciante normalità, Le associazioni che organizzano si propongono soltanto di approfondire la tematica e di provare a sensibilizzare le organizzazioni di volontariato del territorio perché, anche nei comportamenti quotidiani, le persone comprendano che le piccole azioni corrette possono aiutare a migliorare la qualità del nostro rapporto con la natura ed in genere con l’ambiente».

Sono cinque gli incontri previsti in calendario a partire da venerdi 21 febbraio che vedrà protagonista proprio il Forum del volontariato con un dibattito. A seguire sabato 28 febbraio le volontarie del servizio civile Eleonora Francardi e Lisa Marrucci che operano presso il Paas del Comune di Follonica, parleranno della tutela dell’ambiente nelle fondamentali tappe informative. Venerdì 6 marzo sarà la volta della proiezione del film “ Terra Madre” di Ermanno Olmi a cura di Massimo Brandi. Giovedì 13 marzo, Paolo Stefanini parlerà dell’importanza della biodiversità. L’ultimo appuntamento è per sabato 21 marzo, Anna Giorgi e Maurizio Pietro Faggiani parleranno di “ Uomini e animali”.

I primi quattro incontri si terranno presso la sede della ex mensa della Caritas in via Piave a Follonica dalle 16.30 alle 18.30, mentre l’ultimo si terrà presso il locali del ex Casello Idraulico di via Roma con lo stesso orario.