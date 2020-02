Incidente sulla Senese: auto esce di strada. Donna resta incastrata tra le lamiere

GROSSETO – È uscita di strada con l’auto restando incastrata tra le lamiere. Una donna è stata soccorsa questa sera sulla Senese, dopo un incidente con la propria autovettura.

L’incidente è avvenuto sulla Senese, all’altezza dell’uscita per Roselle, in direzione Grosseto. Un’autovettura, con a bordo la sola conducente, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, è uscita di strada.

La donna, rimasta incastrata all’interno dell’auto, è stata estratta dall’abitacolo dagli uomini del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto e presa in carico dagli operatori del 118 che l’hanno trasferita all’ospedale Misericordia.