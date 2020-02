Illuminazione in via Oberdan, delegazione di cittadini dal sindaco. «Presto i lavori»

GROSSETO – Commercianti e residenti di via Oberdan sono stati ricevuti dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per parlare dei problemi legati all’illuminazione della via. All’incontro ha partecipato anche Sistema.

«Ci sono state spiegate le problematiche affrontate fino ad ora – affermano i commercianti e residenti che la scorsa settimana hanno promosso anche una raccolta di firme a tal riguardo -, visto che la proprietà dell’impianto non è del Comune ma di Enel Sole; Ci sono state date rassicurazioni sugli imminenti lavori di ammodernamento, che dovrebbero cominciare in giugno».

«L’impianto, ormai vecchio e poco efficace – conferma il sindaco -, sarà rimpiazzato da 20 nuovi dispositivi al Led che, oltre a garantire una illuminazione più efficace, consente un importante risparmio energetico. Verranno anche realizzati scavi per la posa delle tubazioni interrate e dei plinti di sostegno dei nuovi pali. Stiamo inoltre lavorando anche per dotare piazza Rosselli di una nuova illuminazione che dia risalto ai palazzi della Prefettura e della scuola media, oltre alla fontana centrale. Continuano anche gli interventi nelle altre zone della città: a breve partirà la sostituzione dei Led nei centri storici».