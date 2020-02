Il Moto Club Follonica consegna il ricavato della giornata di beneficenza ai nonni della piccola Selene

FOLLONICA – Consegnato ieri sera ai nonni della piccola Selene, la bimba di Scarlino che sta lottando contro la leucemia, l’intero incasso della “Giornata di allenamento di Cross ed Enduro” organizzata lo scorso 2 febbraio dal Moto Club Follonica. La somma, consegnata dal presidente Giulio Maestrini, è stata affidata ai nonni perché i genitori sono all’ospedale di Pisa ad assistere Selene.

«Siamo felici di poter dare il nostro contributo in questo difficile momento – ha commentato Maestrini – ma saremo ancora più felici quando ci verrà comunicato che Selene sta guarendo. I bikers sembrano duri e testardi ma questa è una falsa immagine di chi guida le due ruote: chi ama le moto, proprio perché consapevole dei potenziali rischi che corre una volta in sella, è sempre disponibile, pronto ad aiutare gli altri e raramente si tira indietro quando gli viene chiesto di partecipare a iniziative di solidarietà. Con questo spirito 60 piloti, molti accompagnati dalla famiglia, sono arrivati al Palagolfo per partecipata alla manifestazione di beneficienza da noi organizzata.

Il mio grazie va dunque a tutti quelli che hanno reso questa giornata un momento speciale perché tutti hanno dato qualche cosa senza chiedere nulla in cambio- sottolinea il presidente – per il Moto Club è stato solo un onore e un previlegio poter fare la nostra parte in questo terribile momento.

Sappiamo che Selene sarà sottoposta a delicate terapie in questi giorni e con ansia aspettiamo i risultati perché la piccola è un po’ figlia di tutti noi; l’unico grazie che desideriamo davvero ricevere – conclude – è la notizia che sta migliorando e che un giorno magari potrà essere presente a qualche nostra manifestazione».