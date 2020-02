Il Club Velico Castiglione applaude i suoi atleti, successo nella classe Laser

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una bella vittoria anche per il Club Velico Castiglione nella prima regata zonale a Follonica, all’interno della Coppa Carnevale riservata alle classi RS Feva e Laser.

Cinque le prove disputate nella due giorni di regate, con i team maremmani in grande evidenza. Nei Laser, se la specialità Standard ha visto la vittoria di Filippo Frassinetti per la locale LNI Follonica con la conquista della Coppa Carnevale, la Radial ha fatto registrare vittoria nella Coppa Carnevale per Edoardo Borioni del Circolo Velico Talamone, davanti ad Alessandro Fracassi sempre del team LNI Follonica, mentre i castiglionesi Lorenzo Tonetti, Corso Durando e Gaia Grotti si sono piazzati rispettivamente quinto, ottavo e nona (seconda nella classifica femminile)

Nei Laser 4.7 nessuno ha fatto meglio del gialloblù Filippo Pasqui sia nella Coppa Carnevale sia nella Zonale, precedendo i follonichesi e regalandosi il gradino più alto del podio; ottava piazza inoltre per Sophia Manni.

Tanti i progetti e gli obiettivi del Club Velico Castiglione, che fra poche settimane presenterà ufficialmente il suo calendario agonistico.