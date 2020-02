I Veterani Sportivi cadono in piedi contro Panetteria Maremma: La Stecca non va oltre il pari

GROSSETO – Caduta indolore per i Veterani Sportivi che perdono contro la Panetteria Maremma, ma dietro nessuno ne approfitta. La nona giornata del campionato di calcio a 7 Csen over 35 ha visto la capolista perdere nettamente, 7-3, contro la Panetteria Maremma. Spampani e soci, scesi in campo contati, hanno subito le incursioni di Cianti, Siveri e soci che non si sono risparmiati, segnando sette reti alla capolista. Dietro però nessuno ne ha approfittato, visto che La Stecca è stata fermata sul pareggio dagli Amatori Grosseto. Un 5-5 inaspettato visto come gli Amatori erano il fanalino di coda del torneo. Vittoria a tavolino per l’Health Lab sul Granducato del Sasso che, non presentandosi, scivola all’ultimo posto in classifica a causa della penalizzazione. Pareggio anche tra Finanzia e Friends e Ristorante Il Veliero dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi.

La classifica: Veterani Sportivi 21, La Stecca 17, Finanzia e Friends, Panetteria Maremma, Ristorante Il Veliero 16, La Macrilela, Health Lab 15, Panificio Arzilli 6, Amatori Grosseto 4, Granducato del Sasso 3.

Panetteria Maremma-Veterani Sportivi 7-3

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Allegro, Siveri, Gigli, Ferrara, Cianti, Seggiani, Bartolini, Paffetti.

VETERANI: Angeli, Spampani, Penco, Bugelli, Niccolai, Ottobrino.

Reti: 2 Cianti, Siveri, Gigli, Ferrara, Bartolini, Paffetti; 2 Ottobrino, Spampani.

Panificio Arzilli- Rist.Pizz. La Macrilela 2-3

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Lorenzini, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Stivaletti, Bruni, Lato.

LA MACRILELRA: Canu, Casolaro, Cascione, Latina, Lopez, Mauro, Rotondo, Tammaro, Falcone.

Reti: Notaro, Lozzi; Cascione, Lopez, Mauro.

Finanzia e Friends-Ristorante Il Veliero 1-1

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Scipioni, Rossi, Orusei, Bova, Svetoni, Rosi, Cruciano, Sciretta, Pescuma, Menato.

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Bonucci, Bruni, Fortunati, Nannini, Troncarelli, Podestà, Solari, Monaci.

Reti: Sciretta; Monaci.

Granducato del Sasso-Health Lab 0-3 A tavolino

La Stecca-Amatori Grosseto 5-5

LA STECCA: Lini, Cantalino, Foglia, Sacchini, Cuneo, Biagetti.

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, D’Andrea, Zerbini R., Zerbini S., Guerra, Bagnoli, Salvafondi.

Reti: 2 Cantalino, Foglia, Sacchini, Biagetti; 2 Zerbini S., Zerbini R., D’Andrea, Guerra.