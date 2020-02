Gran premio di matematica applicata: tra i finalisti anche gli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno la vittoria della XIX edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova del concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà venerdì 21 febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.

Per la regione Toscana parteciperanno alla finale le seguenti scuole: IIS A. Checchi di Fucecchio (Firenze); ISIS V. Fossombroni di Grosseto; Liceo Leon Battista Alberti di Piombino (Livorno).

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni anno un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8mila studenti provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia.

I finalisti – selezionati dopo la prova del 16 gennaio scorso presso l’istituto di appartenenza – troveranno ora ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che metteranno a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Una giuria di esperti analizzerà poi gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori del concorso che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso di una cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 21 marzo presso la sede di Università Cattolica a Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.

Durante questa giornata verrà proposto uno spettacolo edutainment realizzato dalla compagnia Taxi 1729 su temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.