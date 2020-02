“Come gestire una società di calcio”: proseguono gli incontri a tema per i ragazzi del Fossombroni

GROSSETO – Incontro a tema per gli studenti a indirizzo sportivo del Fossombroni che hanno preso confidenza con la gestione amministrativa di una società di calcio dilettantistica.

Gli studenti della scuola hanno incontrato Paolo Franceschelli e Maurizio Bruni in rappresentanza della società InvictaSauro di calcio, una delle realtà del nostro territorio. Il confronto è stato basato sulla gestione amministrativa della società attraverso quelle che sono le esperienze personali, dell’approccio al gioco del calcio, della formazione dei giovani calciatori, delle potenzialità che possono esserci in una carriera calcistica, passando per il rispetto delle varie componenti che interagiscono con il percorso sportivo dei ragazzi.

L’incontro è stato organizzato dal coordinatore dell’indirizzo sportivo del Fossombroni Amedeo Gabbrielli, con la partecipazione dell’insegnante Giovanni Gelli, e moderato da Gabriella Corzani.

Gli studenti del Fossombroni delle classi terze hanno così appreso nuovi elementi che potranno tornare utili in futuro nel loro percorso formativo a carattere sportivo.