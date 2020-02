Colpo di mercato per il Massa Valpiana, preso l’ex portiere del Mantova Emanuele Conti

MASSA MARITTIMA – Un interessante colpo di mercato per la società maremmana, attualmente nella zona playoff della classifica del girone F di Prima categoria. “L’Asd Massa Valpiana – ha diramato il gruppo rossoblù – comunica di aver ingaggiato fino al termine del campionato il portiere Emanuele Conti. Classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Siena, Conti ha poi militato nel Campobasso, nella Cavese e nel Mantova, confezionando più di 70 presenze in serie D con una parentesi come terzo portiere del Bari in serie B”.