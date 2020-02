Checcacci: «Serve personale in Comune: presto nuove assunzioni in tutte le categorie»

MANCIANO – «Ammonta a 831mila euro la cifra investita per la viabilità» afferma il consigliere delegato alla viabilità e al personale del Comune di Manciano Vanni Checcacci che fa un bilancio a metà mandato.

«Siamo intervenuti sulla rete stradale di tutte le frazioni e anche nei centri urbani. Mentre, per quanto riguarda le zone rurali, abbiamo risistemato i fondi stradali di Poggio Foco, Santarello-Cavallini, Montemerano-Campo sportivo, Poggio Capanne e Saragiolo. Nella risistemazione abbiamo considerato anche le cunette laterali. Un impegno di spesa è stato preso per far fronte alle emergenze causate dalle calamità naturali che ci hanno colpito, come quella dell’alluvione dello scorso novembre. Gli interventi di somma urgenza sono in corso sulle strade delle Guardiole, del Saragiolo, delle Secchete, Montecavallo, Paglieto. Una grande attenzione è data alla ripulitura costante dei fossi e delle cunette, proprio per prevenire disastri durante i fenomeni legati al maltempo. In programma abbiamo altri interventi da realizzare: saranno asfaltate altre strade e sarà riqualificata la viabilità del borgo di Marsiliana, per un ammontare di 170mila euro. Altri 60mila euro saranno appaltati per il completamento della strada dei Cavallini».

«Il comune di Manciano ha una rete stradale vastissima, complessivamente 360 chilometri di strade e abbiamo fatto un lavoro di ricognizione. Abbiamo incaricato un professionista per la redazione di uno stradario, la prima parte ci verrà consegnata a giorni ed entro l’anno sarà completato».

Per quanto riguarda il personale comunale Checcacci afferma: «Sono previste delle assunzioni in varie categorie, dalla figura dell’operaio alla Polizia municipale. Siamo arrivati a un accordo con i dipendenti che non avevano percepito gli straordinari da ben 30 anni. Da oggi tutti gli straordinari devono essere autorizzati e fatti solo se ci sono le risorse».