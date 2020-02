Artrosi e protesi al centro dell’incontro medico promosso da Cna Pensionati

GROSSETO – E’ in programma sabato 22 febbraio, dalle 9.30, nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96 il consueto appuntamento dedicato alla salute e promosso da Cna Pensionati.

Il tema dell’appuntamento di sabato sarà “Moderni orientamenti del trattamento della malattia artrosica con le protesi articolari”. A trattare l’argomento sarà il dottor Stefano Urgelli, esperto in ortopedia e traumatologia.

“Abbiamo deciso di trattare una patologia molto frequente nelle persone anziane – spiega Vezio Vagnoni, presidente dei Cna Pensionati di Grosseto – anche per provare a rassicurare chi viene invitato a sostenere un intervento. L’incontro con il dottor Urgelli permetterà, infatti, di fare chiarezza sulle nuove tecnologie a disposizione di chi deve ricorrere a protesi articolari”.

La conferenza è aperta a tutti ed è a ingresso libero.