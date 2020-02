Agricoltura: all’asta 10mila ettari di terreni per gli under 41. Opportunità anche in Maremma

GROSSETO – Da oggi si può presentare domanda per la manifestazione di interesse per uno dei 386 terreni abbandonati messi in vendita a prezzo agevolato da #Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

C’è tempo fino al 19 aprile 2020 per presentare l’offerta in cui sarà possibile consultare online sul sito Ismea ubicazione, qualità e stato di conservazione degli appezzamenti oggi non sfruttati.

Si tratta di un totale di 10 mila ettari con cui l’ente pubblico mira a incentivare il primo insediamento dei giovani in agricoltura, e questo significa che chi ha meno di 41 anni può acquistarli pagando in 30 anni con rate semestrali o annuali: in #Toscana, ad esempio, sono disponibili 15 terreni per un totale di 755 ettari distribuiti nelle zone di Siena, Arezzo (che conta 5 terreni e ben 195 ettari), Grosseto, Pisa, Pistoia, Massa e Carrara.

Il fine di questi dispositivi è triplo: far tornare a girare le economie rurali locali, ridurre lo spreco dei troppi ettari coltivabili ma incolti sparsi per il Paese, e favorire il ricambio generazionale in agricoltura che oggi appare più che mai indispensabile, non solo per il mantenimento di un tessuto socio-economico di tante aree rurali del territorio, a rischio di spopolamento nell’arco di qualche decennio, ma anche per imprimere al settore primario quella spinta verso l’innovazione e gli investimenti che sarà sempre più vitale per rispondere alle nuove sfide future.