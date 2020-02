Abbandonano sacchi di rifiuti vicino ai cassonetti: due persone multate

FOLLONICA – Due persone sono state multate per aver abbandonato sacchi di rifiuti a terra, accanto ai cassonetti dell’immondizia. Continua il controllo degli ispettori ambientali sul territorio follonichese. Le multe (che variano tra i 50 e i 150 euro) sono state fatte, pochi giorni fa, in via Santini e via Argentarola,

“Un buon lavoro degli ispettori ambientali che penalizza giustamente chi sporca o getta i rifiuti in strada – dice il commissario prefettizio Alessandro Tortorella –. L’azione sanzionatoria è un deterrente talvolta necessario per intervenire e tutelare la città, ma anche quei cittadini, la maggior parte fortunatamente, che assumono comportamenti corretti. L’istituzione della figura di ispettore ambientale, che risale al 2018, è condivisibile, e rende parte attiva ogni cittadino, che può anche segnalare atteggiamenti scorretti a Sei Toscana o al Comune di Follonica, così da intensificare la normale azione di controllo degli ispettori”.