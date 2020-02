A Viareggio sconfitta indolore per gli Under 17 del Circolo Pattinatori: playoff al sicuro

GROSSETO – Sconfitta ampia ma indolore per gli Under 17 del Circolo Pattinatori, sconfitti 9-0 dal Viareggio ma già con in tasca un biglietto per i playoff che portano alle finali nazionali (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

Nella gara di chiusura della regular season i maremmani hanno archiviato il primo tempo sotto di 3-0 e solo nel finale, con il poker calato da Simonetti nel giro di due minuti, hanno visto dilagare i versiliesi. Nella ripresa Leonardo Ciupi ha fallito una punizione di prima, mentre Lorenzo Alfieri ha sbagliato un rigore che non avrebbero comunque cambiato l’esito della gara. Il coach Marco Ciupi, che ha dovuto fare a meno di Dario Casini, ha dato spazio a tutta la squadra. I biancorossi cercheranno adesso di preparare al meglio la sfida playoff con il Forte dei Marmi, che scatta l’8 marzo sulla pista di via Mercurio. Il Grosseto ha il vantaggio di giocare l’eventuale gara3 di fronte al pubblico amico.

Under 17, Ash Viareggio-C.P. Grosseto 9-0

VIAREGGIO: Poli; Facchini, Simonetti 4, Bemi 1, Poletti, Palla 3, Pellegrini, Gemignani 1, Casentini. All. Andrea Facchini.

GROSSETO: Raffaello Ciupi, Peruzzi Squarcia; Giusti, Alfieri, Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi, Pippi, Casaburi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.