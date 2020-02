A Follonica torna il Carnevale dell’amicizia dei diversamente abili

FOLLONICA – Torna anche quest’anno a Follonica il Carnevale dell’amicizia dei diversamente abili. L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio al Centro Diurno La Ginestra – Coop Arcobaleno in via v dell’Agricoltura 571, alla zona industriale di Follonica.

La manifestazione, inserita nel programma ufficiale del Comitato Carnevale, è curata dal Rione Cassarello, con Assunta Caruso e Adriana Moricci Premoli e relative reginette e mascherine, Rino Magagnini della Fondazione Noi del Golfo, e da Paolo Buti.

Quest’ultimo metterà a dimora due piante offerte da Italia Nostra Maremma Toscana. Si tratta di giovani alberi, un olivo ascolano e un melagrano che andranno ad abbellire il giardino antistante alla moderna struttura dove i diversamente abili passano molte ore nell’arco della giornata.

Saranno presenti anche Re Carnevale, Lorenzo Biagi, ed alcune ex Reginette.