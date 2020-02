Terza vittoria per la rappresentativa Uisp, successo sul Riotorto Massa per il Paganico

GROSSETO – Prosegue il campionato di volley misto Under 19 Uisp. Terzo impegno e terza vittoria consecutiva per la rappresentativa Uisp, che dopo il successo per 3-0 nella difficile trasferta di Paganico, si sbarazza per 3-1 di una Nomadelfia mai doma, che si era aggiudicata anche il primo set (18-25). Poi il ritorno delle grossetane guidate da Federica Parricchi che si sono imposte 25-18, 25-21, 25-15.

Nomadelfia è stata fin qui protagonista di un ottimo campionato, come dimostrano i successi sulla Pallavolo Riotorto Avis Massa Marittima, secco 3-0, e al tie break sulla Virtus Maremma Volley. Paganico si è imposto 3-1 su Avis Riotorto Massa, sconfitto per 3-0 anche dal Gao Brinella. Nel torneo Under 15 femminile si registra la bella vittoria della Virtus Maremma, 3-0 sui vigili del fuoco Infinito Viaggi. Sabato 22 c’è il derby Infinito Viaggi-Sda Pallavolo Uisp.