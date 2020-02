“Plastica Anno Zero”, si è concluso il progetto di sensibilizzazione dei più giovani alla tutela dell’ambiente

FOLLONICA – Lunedì 17 febbraio si è concluso il ciclo di incontri che ha visto impegnato il Club Inner Wheel di Follonica e le classi 3°, 4° e 5° delle scuole primarie di entrambi gli Istituti Comprensivi della città.

Il progetto promosso dal Distretto Inner Wheel 209 porta il nome di “Plastica Anno Zero” ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni al rispetto ed alla tutela dell’ambiente con particolare focus sull’inquinamento da plastica. Per questo è stato ideato un cartone animato realizzato dall’Associazione Nazionale per la Tutela delle Energie Rinnovabili (Anter) proponendolo all’interno della loro iniziativa “Il sole in classe” , attività di divulgazione nelle scuole finalizzata alla conoscenza delle energie pulite.

«Sono state giornate interessanti, vivaci, caratterizzate da una grande partecipazione sia da parte dei ragazzi che delle insegnanti alle quali va un sincero ringraziamento, e credo che sia stato colto a pieno il significato di questo progetto, quello cioè di accrescere la conoscenza delle problematiche ambientali, di promuovere stili di vita sostenibili, ma soprattutto di infondere la consapevolezza che sono le piccole azioni di tutti noi che possono creare il cambiamento». Queste le parole della presidente del Club Inner Wheel di Follonica Paola Petri al termine delle tre giornate che continua: «Un ringraziamento al delegato Anter Domenico De Palo che ci ha accompagnato in questi incontri, e alla segretaria del Club di Follonica Laura Di Buduo che ha ampiamente parlato di storia e di problemi dell’inquinamento da plastica».