“Nuove tecnologie per lo sviluppo economico e turistico del territorio”: incontro con Ivo

VOLTERRA – Internet sta ridisegnando il modo in cui gli individui vivono, migliorando l’offerta di beni e servizi e rendendo più efficiente il mercato del lavoro. Internet sta permettendo alle aziende di rivoluzionare i propri business models e di guadagnare in efficienza e in produttività.

Avere un’azienda senza la possibilità di connettersi al mondo oggigiorno è davvero uno scempio! Questo è l’obiettivo di IVO (internet veloce ovunque) per puntare sul territorio di Volterra.

In collaborazione con il Comune di Volterra organizza un Connectivity Day, domani, giovedì 20 febbraio alle ore 15,30 in Saletta Melani (Torre Toscano, primo piano) a Volterra.

Invito aperto a tutta la cittadinanza e alle aziende di Volterra, Montecerboli, Libbiano, Micciano, Pomarance e Serrazzano.