FOLLONICA – Il carnevale arriva alla casa di riposo a Follonica. La festa organizzata da Comitato carnevale, rioni Senzuno e Cassarello, Fondazione Noi del Golfo, Istituto Falusi, cooperativa Giocolare Pontassieve e suoi operatori socio-sanitari, volontari follonichesi, è stata ideata dal musicista Alvaro Mantovani. Un follonichese appassionato anche di Carnevale al quale la città dedica un bel festival internazionale di chitarra.

Domani giovedì 20 febbraio, la festa sarà per tutti: ospiti della struttura e loro familiari, operatori assistenziali, volontari che si adoperano per alleviare, in questo caso, almeno per qualche ora il quotidiano. La prima festa si svolse, sul finire degli anni ’80, gli anziani sulla rotonda di legno a metà di viale Carducci.

«Noi rinnoviamo questo appuntamento, dal 1999, che il Comitato ritiene di collegare, insieme ad altri momenti di solidarietà, alla festa tradizionale più importante e imponente di Follonica» affermano da Noi del Golfo.

«Il Carnevale, infatti, risplende in riva al golfo grazie a migliaia di volontari cittadini di cui abbiamo qui, in questa parte della colonia marina, evidenti espressioni come Assunta Caruso, la quale, tra le altre cose, sta preparando una nuova commedia con gli ospiti protagonisti – continuano -. Ci sono poi molti altri che silenziosamente e in modo solidale prestano la loro opera, ai quali va il nostro applauso. Lo spirito di solidarietà, del resto, si manifesta anche quando andiamo a chiedere in favore degli anziani come ad esempio La Pasticceria Spinetti, il panificio Mura, la pasticceria Peggi, l’associazione I Tre Saggi; I musicisti di oggi Cristoforo Agrò con la cantante Maria Grazia Chimera, Emilio Minucci. Franca Pucciarelli, Claudio Seravalle, e quello di ieri Saverio Temperini, o i Cantori del Tempo Passato, gli artefici della merenda Sirio Dondolini, Paolo Buti, Roberto Bettini, Ugo Rossi».

«Un pensiero va al poeta Lido Raspollini che ha dedicato a questo luogo significativi versi e apprezzamenti e qui ha soggiornato, con sua soddisfazione, gli ultimi mesi di vita – proseguono -. Un saluto è rivolto agli ospiti del Falusi di Massa Marittima e a quelli della casa Albergo di Castiglione della Pescaia, che sempre ci onorano con la loro presenza. Un grazie a Elisabetta Rossi, Claudia Cesarini, Michela Radi e a tutte le operatrici, all’amministrazione comunale, ai presidenti e animatori dei rioni qui presenti, a Re carnevale e reginette”.

“Vi invitiamo – concludono -, alla festa dell’Amicizia che venerdì 21 febbraio si terrà, dalle 14,30, al centro diurno la Ginestra – Coop Arcobaleno in via Agricoltura, alla zona industriale”.