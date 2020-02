Curva Nord: “Grazie ai 3000 di domenica. Continuando così, tutto è possibile”

GROSSETO – Un rapporto che si è riacceso quasi all’improvviso, quello tra il Grosseto calcio e la città. E il segnale, dopo la bella vittoria, è il comunicato arrivato oggi da parte della Curva nord.

“Ci teniamo a ringraziare tutte le persone – spiegano i ragazzi della Curva nel comunicato – che hanno affollato il Carlo Zecchini nell’ultima partita. Il rivedere tutta quella gente riunita intorno alla squadra è un risultato ben più grande di quello ottenuto sul campo. Domenica abbiamo vinto tutti: chi c’è sempre, chi ogni tanto, chi non c’era mai stato, grandi ma soprattutto piccini. La massiccia presenza di ragazzi giovani in curva a cantare a squarciagola è stata la cosa che più ci ha emozionato e che ci darà la spinta per affrontare questo finale di stagione. Chiediamo a tutto il popolo biancorosso che la partita col Monterosi non rimanga un evento da ricordare ma un punto di partenza per coltivare quel sogno che è sulla bocca di tutti ma solo con l’aiuto di tutti avrà qualche speranza di realizzarsi. La città di Grosseto ha delle potenzialità che non hanno eguali in queste categorie e che possono realmente influenzare l’esito di una partita. Cominciamo a farlo capire domenica a quelli del paesello del Valdarno che ci aspettano nella loro partita dell’anno. Andiamoci in tanti e facciamo sentire i nostri in casa come ogni volta che giochiamo fuori”.

Adesso Grosseto dovrà passare l’esame più importante: quello della trasferta contro la Sangiovannese. Poi si faranno i conti. “Da qui alla fine tutti allo stadio: una battaglia alla volta consapevoli della nostra forza. Se riusciremo ad essere sugli spalti quella marea travolgente vista domenica – conclude la nota – nessun obiettivo ci sarà precluso. NOI SIAMO IL GROSSETO! Ricordiamocelo sempre tutti e andiamone fieri”.