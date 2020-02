Campestre a staffetta, tre medaglie per i giovani dell’Atletica Grosseto ai regionali

GROSSETO – Giovani biancorossi protagonisti a Castelfiorentino, dove l’Atletica Grosseto Banca Tema conquista due medaglie d’oro e una d’argento nei campionati regionali di corsa campestre a staffetta. Tra gli Under 16 festeggiano il successo Alessandro Golini, Mirko Contini e Mattia Piatto nella 3×1000 metri, davanti all’Atletica Sestese e all’Atletica Alta Toscana. Una vittoria corale, con i primi due che riescono a mantenere la squadra nel gruppo di testa, mentre l’ultimo frazionista si prende il titolo della categoria cadetti con una volata strepitosa. Sulla stessa distanza, ma nella gara Under 14, esultano anche i ragazzi Niccolò Sonnini, Adriano Micheli e Alessandro Duchini, con un epilogo simile e il dominio nell’ultima parte di gara che vale il gradino più alto del podio completato da Sestese e Prato.



Si comportano bene le ragazze che arrivano seconde nella 3×1000 Under 14 con le gemelle Giorgia Domenichini e Sofia Domenichini insieme ad Alice Pallari, dietro all’Atletica Firenze Marathon ma superando tutte le altre squadre. Tris di medaglie in questa manifestazione, per la gioia dei tecnici biancorossi guidati da Jacopo Boscarini, mentre si piazzano sedicesimi i cadetti Samuele Giusti, Leonardo Perugi e Tommaso Tonelli, quindi al 17° posto i ragazzi Andrea Lambardi, Gabriele Steri e Filippo Gorelli, invece sono trentesime le ragazze Chiara Pallotta, Vanessa Tedde e Francesca Boscherini.