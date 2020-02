Balneari e Pesca lagunare, la maggioranza: «Il Pd interviene su questioni che non sa e fa figuracce»

ORBETELLO – “L’opposizione locale Pd non perde il vizio di intervenire su questioni che non ha approfondito e sulle quali poi rimedia pessime figure”. A scriverlo, in una nota, Patto per il futuro, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Già sulla questione Convenzione pescatori – prosegue la nota – abbiamo visto come il gruppo Pd, che quando amministrava non era riuscito neanche a immaginare una risoluzione figurarsi attuarla, non abbia partecipato neanche al consiglio comunale dimostrando scarso interesse per le problematiche di circa 100 famiglie che invece attendevano un risoluzione che è giunta grazia al grande lavoro dell’attuale amministrazione comunale”.

“Tra l’altro tutte le fideiussioni richieste sono state regolarmente depositate e l’opposizione viene informata dell’evolversi della questione come impegno del sindaco Andrea Casamenti – va avanti la maggioranza -. Quindi su questo argomento il Pd farebbe meglio ad astenersi da commenti dato che quando amministrava non aveva fatto relativamente nulla”.

“Per quanto riguarda invece le proroghe degli stabilimenti balneari, il Pd non ha la più pallida idea delle normative – continua il gruppo Patto per il futuro -. L’amministrazione comunale sta seriamente affrontando la questione pur nell’incertezza della normativa nazionale, una normativa talmente talmente incerta che la stessa regione ha dovuto approvare per tutti i comuni toscani un atto per cercare di dare un minimo di uniformità di comportamenti. Infatti i comuni nell’incertezza normativa, dato che manca il decreto attuativo della legge corrispondente, e vista la recente sentenza del Consiglio di Stato, stavano andando in rodine sparso”.

“Questa opposizione – concludono -, lo abbiamo ribadito più volte, oltre ad essere lacerata è inconsistente e inconcludente”.