Al via i lavori all’ascensore nella sede comunale di via Colombo

GROSSETO – Sono iniziati i lavori di adeguamento dell’ascensore nell’edificio comunale di via Colombo 5.

L’intervento servirà a rendere l’attuale impianto più funzionale anche per le persone portatrici di handicap.

Per limitare i disagi e interferire il meno possibile con l’attività degli uffici e con l’accesso agli stessi da parte dei cittadini, la ditta lavorerà in orario pomeridiano. Di conseguenza i vari servizi presenti nello stabile saranno aperti al pubblico nell’orario del mattino, con l’unica eccezione dell’ufficio Tari, al piano terra, che non subirà variazioni di orario.

I lavori è previsto che si concluderanno per la fine di maggio.