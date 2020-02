60 nuove palme arrivano in città: sostituiranno gli esemplari colpiti dal punteruolo rosso

GROSSETO – Sono iniziati i lavori per la piantumazione di 60 nuove palme che andranno a sostituire i vecchi esemplari abbattuti in seguito all’attacco del punteruolo rosso.

L’intervento, dal valore di 16mila 300 euro, prevede lo sradicamento delle 60 ceppaie di palme malate e la piantumazione di una una specie resistente all’insetto. I lavori sono partiti dalla zona Alberino, passando poi per il centro, per proseguire infine in tutta la città.

Non solo palme, ma anche nuovi alberi, simbolo della volontà dell’amministrazione di garantire ai cittadini un ambiente cittadino decoroso e salubre: il piano di gestione del verde pubblico prevede anche un secondo intervento per lo sradicamento di 100 ceppaie, l’abbattimento di 30 piante secche ma ancora in piedi e il reimpianto di 130 nuovi esemplari, a cui si aggiungono le 60 palme, per un totale di 190 nuove alberature che saranno presto presenti in città.