Sci alpino, gli studenti di Castel del Piano in mostra alla finale regionale

CASTEL DEL PIANO – Spettacolari e brillanti i risultati degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo “Vannini/Lazzaretti” di Castel del Piano, ottenuti alla finale regionale di sci alpino dei campionati studenteschi svoltasi questa mattina sul Monte Abetone, seguiti dalla loro Insegnante di Educazione Fisica professoressa Maria Grazia Licata e dal professor Fulvio Rosi, componente della Commissione Tecnica Territoriale dei Campionati Studenteschi di Grosseto.



Entrambe le squadre si sono piazzate ai vertici con grande soddisfazione ed un rimpianto. La squadra maschile infatti ha vinto in maniera netta e si è aggiudicata il diritto di partecipare alla fase nazionale in programma a fine marzo in Trentino, mentre per la squadra femminile rimane il rimpianto di aver ottenuto il punteggio migliore ed uguale a quello delle avversarie pisane che però precedono grazie ad un miglior piazzamento individuale, impedendo così anche alle nostre ragazze l’accesso alla fase nazionale.

Questi in sintesi i risultati;

Squadra maschile prima con punti 11 (la seconda classificata, l’IC Forte dei Marmi ha ottenuto 25 punti, oltre il doppio quindi dei nostri sciatori in erba) con questi risultati individuali:

Artico Filippeschi secondo

Ettore Ercolani quarto

Jacopo Bersani sesto

Giovanni Quattrini settimo

Squadra femminile seconda con punti 12 (la prima classificata, l’IC Fibonacci Pisa ha ottenuto lo stesso 12 punti, ma con un primo posto individuale) con questi risultati individuali:

Emma Lazzeroni terza

Emma Rosi quarta

Giulia Magnani ottava

Erica Quattrini tredicesima