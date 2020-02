La Coppa Passalacqua trasloca, la 46esima edizione sul campo dell’Invictasauro

GROSSETO – La coppa Passalacqua trasloca. L’edizione 2020, infatti, si disputerà sul terreno dell’Invictasauro in via Adda. Questa la decisione, sofferta, dell’intero comitato che guida la manifestazione, patron Francesco Luzzetti in testa.



Nell’attesa di conoscere l’intero panorama delle 16 società in lizza, sono disponibili le quattro teste di serie: 1 – Albinia, 2 – Follonicagavorrano, 3 – Scarlino, 4 – Invictasauro. I sorteggi dei gironi avranno luogo venerdì 13 marzo con inizio alle 17,30 nei locali del Milan club del Sacro Cuore. La gara inaugurale è fissata a lunedì 27 aprile, finalissima giovedì 11 giugno, tutte la gare avranno inizio alle 21,15.

Si ricorda ai media di richiedere, con sollecitudine, gli accrediti (massimo due per testata) all’indirizzo mallarinigiancarlo@libero.it specificando i nominativi dei giornalisti.

L’ottava edizione del Minipassalacqua, infine, si giocherà sul sintetico della Nuova Grosseto in via Australia.