Il sito del Polo universitario grossetano apre una nuova sezione: arrivano i “Quaderni del Polo”

GROSSETO – Da pochi giorni il sito web della Fondazione si è arricchito di una nuova sezione. Oltre alle informazioni riguardanti il servizio rivolto alla didattica ed alla cura degli iscritti agli attuali sei diversi corsi di laurea, l’indice della piattaforma ospita oggi una voce dedicata interamente ai “Quaderni del Polo”.

Sono stati pubblicati in questa occasione i primi due “numeri” dei Quaderni dedicati sinteticamente alla “Robotica in agricoltura” ed alle “Prospettive criminologiche connesse alla sicurezza urbana”. Si è così voluto mettere a disposizione del pubblico gli Atti di due diversi convegni tenutisi a Grosseto nel mese di maggio 2019 ed organizzati dalla Fondazione Polo universitario grossetano in collaborazione rispettivamente con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali unito al Rotary Club Grosseto da una parte, e l’Università di Siena dall’altra.

È infatti in attuazione, a cura del Comitato tecnico scientifico del Polo, un programma editoriale che intende seguire l’idea di far conoscere, ad un pubblico più ampio di quello strettamente circoscritto agli addetti ai lavori, la natura ed i contenuti degli studi e delle ricerche che si svolgono nel nostro ambito territoriale in tema di nuove tecnologie ed aggiornate problematiche socio economiche. L’attenzione è rivolta inoltre alle iniziative collegate che sono in fase di sviluppo ed in pratica esecuzione.

Nelle prospettive della Fondazione le materie trattate nei prossimi quaderni non si limiteranno tuttavia agli ambiti prospettati in questo esordio. Gli organismi che danno il loro indirizzo a questa istituzione, intesa come generatore di diversificate offerte formative destinate al territorio maremmano nel settore degli studi superiori, intendono infatti espandere l’analisi della realtà di questa parte della regione, che ne potrebbe trarre notevoli benefici, anche a numerosi altri ambiti della cultura e delle attività economiche concepite nel senso più generale.

Con tali propositi la Fondazione ritiene anche di rispondere ad uno dei tre compiti che i criteri di governo affidano al mondo universitario: insieme alla didattica ed alla ricerca, anche le funzioni della cosiddetta “terza missione” ovvero quella molteplicità di iniziative che sono dirette a costruire o consolidare, nel nome della conoscenza, il legame tra le agenzie della formazione locali e la società che dei suoi servizi è beneficiaria.

L’edizione e l’implementazione sul web dei quaderni è stata curata dallo Studio di comunicazione e marketing Kalimero di Grosseto il quale ha anche prodotto la definizione dello stile di impaginazione ed integrato l’elaborazione grafica delle copertine.

La sezione può essere raggiunta direttamente collegandosi all’URL: http://www.polouniversitariogrosseto.it/sito/quaderni.html

ovvero navigando nel sito raggiungibile attraverso l’indirizzo: Polo Universitario Grossetano – Polo Universitario Grossetano