GROSSETO – Una giornata all’insegna del cielo nuvoloso in Maremma. Cielo coperto sin dal mattino e fino a sera sul capoluogo e verso l’interno, con scorci di sole soltanto nelle località costiere.

Ancora in aumento le temperature in tutta la provincia: oggi, martedì 18 febbraio, a Grosseto il termometro non dovrebbere scendere sotto i 10 gradi, con massime attorno ai 15 gradi.

In calo, quindi, l’escursione termica che nelle ultime settimane ha raggiunto quote anche superiori ai 15 gradi in alcune zone della Maremma.

