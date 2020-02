Il Coeso cerca personale: al via il bando per 18 nuove assunzioni. Requisiti e come partecipare

GROSSETO – Coeso, Società della Salute dell’Area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, ha indetto un bando di concorso per selezionare 18 assistenti sociali (categoria D, del contratto collettivo nazionale Sanità), a tempo pieno e indeterminato, due dei quali saranno destinati alla Società della Salute Senese.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono accedere alla procedura anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. I concorrenti non in possesso della cittadinanza italiana dovranno detenere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, nonché avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata attraverso colloquio;

godimento dei diritti civili e politici. I concorrenti non italiani dovranno possedere tale requisito anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità psico-fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;

patente di guida categoria “B”;

Laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale;

iscrizione all’albo professionale (Ordine Professionale degli Assistenti Sociali), con l’indicazione della data, della Regione e del numero di iscrizione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 15 marzo 2020, ed è reperibile al seguente link: www.gestioneconcorsipubblici.it/sdsgrosseto.

E’ prevista una preselezione dei candidati lunedì 23 marzo dalle 14,30 al Teatro Moderno via Tripoli 33 a Grosseto a seguito della quale, i candidati ritenuti idonei, potranno partecipare alle tre prove di concorso in programma per il 24 marzo (prova scritta), il 3 aprile (prova pratica) e a partire dal 24 aprile 2020 la prova orale.

Tutti i dettagli sulla procedura concorsuale sono reperibili nel bando consultabile di seguito: Bando.