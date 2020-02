Il Circolo Pattinatori festeggia Tommaso Bruni, a lui il Pegaso per lo sport 2020

GROSSETO – Un premio prestigioso per il grossetano Tommaso Bruni. Il portiere classe 2003 del Circolo Pattinatori Grosseto riceverà lunedì 9 marzo alle 16, al Teatro della Compagnia in via Cavour 50R a Firenze, il Pegaso per lo sport 2020. Il talentuoso atleta biancorosso, titolare nella formazione di serie B e secondo (anche se sabato scorso contro il Sarzana ha giocato per 50′) di Michael Saitta in A2, riceverà il riconoscimento istituito dalla Giunta regionale della Toscana per segnalare al pubblico encomio atleti e società toscane che abbiano conseguito risultati di grande rilievo nelle competizioni sportive, grazie alla sua partecipazione agli Europei Under 17 della passata stagione.

Per il portierino grossetano (nella foto di Mimmo Casaburi), che ha allungato la lista dei giocatori del C.P. Grosseto 1951 chiamati a indossare la maglia azzurra, l’assegnazione del Pegaso per lo sport, il più importante premio a livello regionale, è sicuramente una grande soddisfazione e un ulteriore stimolo a fare sempre meglio.