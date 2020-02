I negozi e i bar si vestono a Carnevale: al via il concorso per la vetrina più bella della città

FOLLONICA – E’ partito ufficialmente oggi, martedì 18 febbraio, il concorso “Vetrine, negozi, bar vestiti a Carnevale” organizzato da Comitato Carnevale, Pro Loco, Centro commerciale naturale La dolce vita, Fondazione Noi del Golfo.

Una manifestazione giunta all’ottava edizione che trova sempre più riscontro tra gli esercenti della città del Golfo, con tutti gli otto rioni rappresentati.

Quest’anno gli organizzatori pensano di allargare le premiazioni consegnando tre significativi riconoscimenti agli autori delle altrettante composizioni realizzate.

Nei prossimi giorni, sino al 28 febbraio l’apposita giuria, nominata dalla Pro Loco, visiterà gli allestimenti e decreterà i tre migliori, i proprietari saranno poi chiamati sul palco, durante la premiazione finale del carnevale 2020.

Questo l’elenco dei partecipanti suddivisi per territori rionali:

Rione Senzuno

Cartoleria da Mara, via Salceta 10

Edicola Senzuno, via della Repubblica 44

Caffè Banda. via della Repubblica 42

Caffè Senzuno, via della Repubblica 36

Casa del Materasso, via della Repubblica, via Livorno 3

Elisir Estetica e Benessere, via della Repubblica 55

Forno Il Primo Mantovani Senzuno, via della Repubblica 30 / 32 a

Pasticceria Peggi, via della Repubblica 1

Caffè Il Rione, via della Repubblica

La Nuova Forneria – Panificio Alimentari, via della Repubblica, 4

Tabaccheria Senzuno, via della Repubblica, 9

Rione Cassarello

Pasticceria Spinetti, via del Cassarello 24

Prestige, via del Cassarello 50

Rione Capannino

Chiti Fabrizio Toyota, via dell’agricoltura 595

Rione Chiesa

F.lli Bracci Gioielleria e Premiazioni Sportive, via Bicocchi 26 / 36

Panificio Montomoli, via Bicocchi, 62

Rione Centro

Migliorini – Ilaria e Matteo, Negozio Casalinghi via Colombo 11 b

Nara Camice, via Roma, 13

Massai Eugenio Drogheria Pizzicheria dal 1867, via Roma 35

Ottica Bracci, via Roma, 41

Laboratorio Orafo Giusti Laura, via Marconi 16 b

Ottica Biagi via Roma 57 / 59 di Biagi Lorenzo

Bagni Aloha, viale Carducci

Panificio Mura, via Norma Parenti Pratelli

Officina 01, via Roma

Rifrullo, via Roma

Studio Fisiochinesiterapico Follonichese Serafini, via E. Bicocchi 1/E.

Il Fornaio di Fanny, via Pratelli 30,32

Elle Esse Casa, via Albereta 44

Discount Center di Gabriella Bernardini, Vestiti di Carnevale a metà Prezzo, Piazza del Mercato Coperto

Liberamente Officina d’Arte – Rita Brucalassi, Angela Maria Guitto, v Bicocchi 7 /A

Rione 167 Campi al Mare

Apple Foto Video, Centro Commerciale 167 ovest

Rione Zona Nuova

Officina Estetica di Lucia Coralli, via Lamar mora 36 / 38

Free Ime Follonica di Miria Maestrini, viale Matteotti, 6

Rione Pratoranieri

Bar Ramazzotti, viale Italia 220

Nella foto la vetrina di Carnevale allestita a Pratoranieri.