I ciclisti della HimodBike a testa alta nella prova follonichese del trofeo invernale

FOLLONICA – Buone prestazioni per la Himod Bike alla sesta e ultima prova del trofeo invernale di Mtb Uisp della provincia di Grosseto domenica scorsa a Follonica, una gara organizzata dalla società Free Bikers pedale Follonichese.



Si segnalano, per il Team Himod Bike della città del Golfo, il 15esimo posto per Denis Tognoni e il 20esimo per Marco De Stasio i quali, nella classifica finale del campionato invernale, si sono piazzati entrambi terzi rispettivamente nelle categorie M4 ed M3. Il miglior risultato nel team Himod Bike lo ha raggiunto Silvio Rinaldini conquistando la maglia nella categoria M6. Il presidente Riccardo Fabianelli ringrazia gli atleti e gli sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.