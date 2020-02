Gavorrano poker e fuga vera, pareggio indolore per il Vetulonia contro Polverosa

GROSSETO – Adesso è fuga vera per il Gavorrano in vetta al girone Nord del campionato Elite Uisp. Quattordicesima giornata nel segno della capolista, che strapazza anche il Boccheggiano travolto per 4-1, mentre le inseguitrici rallentano. A cominciare da Senzuno e Montemazzano, che vanno in bianco nello scontro diretto e si allontanano: ora i follonichesi sono a -7 e i livornesi a -8. Va anche peggio al Massa, travolto dal Chiusdino, che adesso è a -9. Non solo: tornano a sperare in un piazzamento nei playoff, ora distante solo 4 punti, proprio il Chiusdino e il Torniella, che piega 2-‘ il Ribolla. C’è da registrare anche il successo del Venturina, 3-0 alla Disperata.

Nel girone Sud i due big match mettevano di fronte le prime quattro formazioni della graduatoria. Polverosa, secondo, e Vetulonia, capolista, danno di fronte a un match intenso che alla fine termina 1-1. Prende il volo la New Team Marsiliana, quarta, che schiaffeggia per 3-1 il Paganico, terzo. Proprio la Marsiliana scava un bel solco tra sé e chi insegue, ipotecando un posto nei playoff, visto anche il suo stato di forma. Gol e spettacolo negli altri match, a cominciare dal pittoresco 5-3 con cui il Campagnatico ha ragione del Magliano. Travolgente Granducato, 4-1 all’Argentario, di misura i successi del Sant’Angelo, 3-2 all’Alberese, e del Seggiano, 2-1 a Montemerano.

Quattordicesima giornata

Girone Nord

Chiusdino-Massa 3-0

Senzuno-Montemezzano 0-0

Venturina-Disperata 3-0

Gavorrano-Boccheggiano 4-1

Torniella-Ribolla 2-0

Riposa: Atletico Grosseto

Classifica

Gavorrano 34

Senzuno 27

Montemazzano 26

Massa Valpiana 25

Torniella 22

Chiusdino 22

Ribolla 14 *

Venturina 13

Boccheggiano 9 *

Disperata 6

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Montemerano-Seggiano 1-2

Polverosa-Vetulonia 1-1

New Team-Paganico 3-1

Campagnatico-Magliano 5-3

Granducato-Argentario 4-1

Sant’Angelo-Alberese 3-2

Classifica

Etrusca Vetulonia 30

Polverosa 29

Paganico 26

New Team Marsiliana 24

Sant’Angelo 19

Montemerano 18

Seggiano 18

Argentario 18

Alberese 17

Granducato 17

Campagnatico 14

Magliano 8