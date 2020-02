Evade e fugge a Genova. Fermato accusa un malore. Arrestato

GENOVA – Ha prima fornito false generalità, poi accusato un malore. Un uomo di 63 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Sestri Levante nella provincia di Genova.

L’uomo, di origine napoletana, era stato scarcerato a fine gennaio dal carcere di Bolzano. Per lui erano stati disposti i domiciliari in alternativa alla detenzione nella casa circondariale.

Si era però subito reso irreperibile. Su di lui pendevano le richieste di due procure, di Grosseto e Bolzano, per la revoca dei domiciliari a causa di reati commessi in precedenza nelle due province.

L’uomo è stato fermato ieri sera per un controllo. In un primo tempo ha fornito generalità false, poi, una volta scoperto, ha accusato un malore ed è stato trasportato al Pronto soccorso. Dopo la visita è stato dimesso con un giorno di prognosi e da qui trasferito in carcere a Chiavari.