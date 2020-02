Coppa Provinciale di Terza, domani la finalissima fra Rispescia e Aldobrandesca

GROSSETO – Dopo una lunga serie di triangolari e partite ad eliminazione diretta, alla quale hanno preso parte 14 formazioni, domani mercoledì 19 febbraio sull’impianto “Uzielli” di Paganico con inizio alle 20,30, il Rispescia di Fabio Ciavattini e l’Aldobrandesca di Arcidosso di mister Roberto Zamperini si contenderanno l’ambita Coppa Provinciale di Terza Categoria, valida anche come sesta edizione del Trofeo Roberto Mucci, manifestazione organizzata dalla Delegazione Provinciale Figc presieduta da Agide Rossi.



Due squadre che hanno avuto un ottimo percorso: gli amiatini hanno vinto il mini girone a tre imponendosi per 2-1 contro il Real Monterotondo e 3-0 con il Batignano, mentre il Rispescia ha superato prima 2-0 il Braccagni e poi l’Orbetello Scalo con un netto 4-1. Ricordiamo che le due compagini sono ancora in corso per la vittoria del campionato con il Rispescia secondo in classifica che insegue a due lunghezze di distanza la capolista Roccastrada, mentre l’Aldobrandesca è quarto a meno quattro.

Gli ingredienti ci sono tutti per un match spettacolare con giocatori esperti e del calibro di Vincenzo Sabatini e Mena Oliva da una parte e bomber Tiberi, Boscagli e Rapposelli dall’altra. Se al termine dei 90 minuti regolamentari le due formazioni dovessero trovarsi in parità, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e se persistesse la parita verranno calciati 5 rigori per parte ed poi eventualmete rigori ad oltranza.

Al termine il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi effettuerà le premiazioni con la consegna dei trofei alle squadre finaliste e medaglie ricordo a tutti i giocatori.