Cambio ai vertici della Croce Rossa Gavorrano: ecco chi sono i nuovi eletti

GAVORRANO – Cambio ai vertici della Croce Rossa Gavorrano che rinnova il suo organico con una formazione nuova di volontari.

Il neo presidente, e l’unico membro del vecchio consiglio direttivo del comitato locale, è Luigi Zullo, che sostituisce il dottor Luigi Lepri. Gli altri consiglieri sono Simone Longobucco, Silvia Capanni, Federica Minelli e per il consiglio giovane Mario Uliano.

Il nuovo direttivo resterà in carica per quattro anni. Le votazioni si sono svolte la scorsa domenica con una partecipazione del 63 per cento degli aventi diritto al voto.

«Non possono mancare i nostri più sentiti ringraziamenti – affermano i volontari -. In primis al presidente uscente, dottori Luigi Lepri, che per anni ha guidato il comitato con impegno e dedizione. E un doveroso ringraziamento va anche a tutti i volontari che sono andati a votare, e ai volontari che si sono prestati al ruolo di seggio elettorale. Un immenso in bocca al lupo alla squadra che guiderà il nostro comitato per i prossimi 4 anni».