Taccuino elettorale: ecco gli appuntamenti per il ballottaggio di Follonica

FOLLONICA – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per il ballottaggio di domenica 15 marzo 2020, uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei candidati.

Giovedì 20 febbraio

Andrea Benini – E’ in programma per giovedì 20 febbraio, alle 17, al minigolf comunale di via Monte Capanne l’incontro con i cittadini del quartiere San Luigi.

“Abbiamo deciso di dare appuntamento all’impianto di minigolf – spiega Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra – perché è un luogo naturale di ritrovo e aggregazione, e vede in questi giorni un intervento di riqualificazione che l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere, con un investimento di circa 5mila euro, per rigenerare le piste attuali, nell’ottica poi di far sviluppare l’impianto concretizzando una progettualità ancora più ambiziosa: quella di dare vita ad un impianto di miniatur, che darà l’opportunità di ospitare importanti gare di caratura nazionale e internazionale”.

“L’attuale impianto – prosegue Benini – è gestito con passione e competenza dall’Associazione minigolf club Follonica, che peraltro già organizza un importante torneo, il Trofeo Città di Follonica, che porta nella nostra città in un weekend di settembre centinaia di sportivi; e proprio qui si sono formati e sono cresciuti atleti di alto livello, come la campionessa europea Paola Tecchio”.

“Nell’incontro di giovedì, quindi, si parlerà di questo impianto, ma anche dei lavori di miglioramento delle strade che negli ultimi mesi hanno interessato il quartiere. Oltre ad ascoltare – precisa Benini – le richieste dei cittadini per interventi futuri”.

Intanto si raccolgono adesioni per la cena sostegno del candidato sindaco di centrosinistra in programma venerdì 21 febbraio al ristorante Piccolo Mondo. Per prenotare basta chiamare il numero 338 9386285.

Massimo Di Giacinto – Passeggiare per i quartieri con Massimo Di Giacinto. E’ l’iniziativa messa in campo dal candidato sindaco e che inizierà martedì 18.

“Fisserò ogni volta un punto di partenza ed un orario – afferma il candidato – e da lì mi muoverò all’interno dei vari quartieri, strada per strada, incontrando le persone, spiegando il mio programma, ascoltando le proposte, verificando vecchie e nuove criticità. Voglio essere un sindaco che partecipa alla vita cittadina e a quella dei quartieri che ne sono l’anima e il cuore pulsante. Il confronto con i follonichesi è costruttivo, ma anche, per me, educativo, perché anche quando pensi di conoscere tutti i problemi, ti rendi conto che ce n’è sempre uno in più che ti sfugge. Dunque invito tutti i cittadini a passeggiare con me, partendo da martedì a Casserello”.

Giovedì 20, alle 10, appuntamento a Senzuno.