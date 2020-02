Atletica, due titoli regionali per i grossetani Ceccarelli e Mainetti

GROSSETO – Arrivano due titoli regionali per l’Atletica Grosseto Banca Tema dai campionati toscani indoor svolti a Firenze. Due successi da festeggiare per i giovani biancorossi, ancora sul gradino più alto del podio. Nel salto in alto Leonardo Ceccarelli (nella foto a destra) si laurea campione toscano Juniores alla quota di 1.85 superata alla prima prova. Il non ancora 18enne maremmano ribadisce il suo buon momento di forma e poi si cimenta alla misura di 1.91 che gli avrebbe dato il record personale, soltanto avvicinata nei tre tentativi in cui cade l’asticella con altrettanti errori, ma comunque confortanti. Adesso il grossetano cresciuto sotto la guida tecnica di Alessandro Moroni è in attesa della convocazione per la rappresentativa toscana del 1° marzo a Modena.

Vittoria anche per il compagno di allenamento Guglielmo Mainetti nel salto in lungo. Il titolo regionale under 20 va al biancorosso, classe 2001, con la misura di 6.48 ottenuta al terzo ingresso in pedana. Nella prova successiva atterra ancora più lontano, alla ricerca di un risultato superiore, però è un nullo che in ogni caso non compromette la classifica nella quale al termine della gara il maremmano chiude al primo posto.